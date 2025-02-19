〈焦點股〉華城外銷訂單旺 無懼台電預算遭砍漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-19 13:03

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立法院刪減台電補貼預算 1000 億元，法人認為，可能影響重電族群短期股價表現。不過華城 (1519-TW) 外銷訂單暢旺，無懼台電預算刪減今 (19) 日漲勢凌厲，大漲逾半根停板。

華城今天早盤以 540 元開高後，雖然一度翻黑跌至 536 元，不過隨後一路上攻，最高漲至 568 元，大漲逾半根停板，且站上所有均線，成交量超過 4000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 2 個交易日買超，合計買超 274 張。

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華城 1 月營收 12.75 億元，雖然月減 63.65%，不過 1 月認列台電強韌電網計畫，以及外銷訂單相關營收，年增達 80.01%，創歷史同期新高。此外，華城也提到，去年第四季外銷訂單破百億元，累計在手訂單則超過 300 億元，而美國變壓器需求暢旺，未來 3 年業績無虞。