散裝2025有望迎三大利多 惟尚未見明顯復甦跡象

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-13 16:30

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在美國總統川普的斡旋下，俄烏戰爭停火有譜，戰後重建商機受到關注，有法人出具最新報告指出，俄烏戰後有迫切重建需求，再加上中國今年有望對基設更積極、西非幾內亞礦區將於下半年啟用，相較澳洲礦區運到中國的距離拉長，三大利多可望使今年散裝船的需求拉升。

法人估，短期因基礎建設推動的初步影響，有望使 BDI 指數逐步回升至 1500-2000 點，較目前有翻倍的空間，中期烏克蘭迎接重建高峰期，若歐洲同步加強基建投資，甚至可能突破 4000 點。

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而上次 BDI 指數的波段高點落在 2021 年 9 月，當時有逼近 5000 點的高水準。

不過，有國內散裝業者不諱言，目前尚未看到明顯樂觀復甦的跡象。

法人指出，戰後重建有望加速以恢復人民正常生活，同時，預期中國將對基礎建設和房市祭出更積極的拉抬政策，而隨著西非幾內亞礦區下半年啟用，運輸鐵礦砂到中國的運距較過往從澳洲出發更長，有利散裝需求面。