德勤2025年科技預測：生成式AI將迎來「間隔年」

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 16:40

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德勤發布 2025 年科技預測報告，認為 2025 年將是生成式人工智慧、科技、傳媒和電信（TMT）行業迎來重大轉折的「間隔年」(Gap Year)，這一年將凸顯出消弭關鍵差距以解鎖當今潛力的迫切需求。

展望 2025 年及之後，人工智慧為代表的 TMT 產業即將實現重大飛躍，這一飛躍在很大程度上得益於生成式 AI 的迅速普及。然而，要實現這一願景，產業還需要消弭數個差距，包括：

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衡生成式 AI 基礎設施投資與商業化進程

解決生成式 AI 使用中的性別差異

管理生成式 AI 數據中心的能耗

應對公眾對深度偽造內容的信任問題

探索生成式 AI 在媒體和遊戲領域的最佳應用

利用生成式智能體實現實時管理與行動

探索媒體影片和雲支出方面的方面填補的資源

同時，也有一些非差距性預測值得關注，包括搭載生成式 AI 晶片的新型智慧型手機和個人電腦、提升觀眾體驗的新場館與運動基礎設施，以及電信業者的整合（特別是無線營運商）。克服這些障礙對於企業和產業的繁榮至關重要。

德勤也預計，到 2025 年在已部署生成式 AI 的企業中，將有 25% 的企業開展代理式人工智慧的試點專案或進行概念驗證。到 2027 年，這一比例將增至 50%。代理式人工智慧可以自主完成複雜的任務，提高知識工作者的生產力和效率。

而隨著 AI 生成越來越多的線上圖像和影片，圍繞內容真實性和虛假內容的潛在危害的問題變得越來越緊迫。