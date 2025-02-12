Appier加速發展生成式AI產品 砸重資12.7億元收購法國AI新創公司

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 20:33

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Appier(4180-TW) 今 (12) 日宣布以 3870 萬美元 (約新台幣 12.7 億元) 與法國新創公司 AdCreative.ai 達成收購協議，預計交易於 3 月完成，藉此可加速發展生成式 AI 產品能量，並拓展全球業務版圖。

AdCreative.ai 總部位於巴黎，公司業務為專注生成式 AI 技術的創意生成與成效優化，在歐洲市場已具備發展利基，Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，收購協議將強化產品組合、推進 Appier 生成式 AI 發展，並深化數據護城河，同時，擴大全球市場服務能量並提升整體毛利結構。

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游直翰樂觀看待，併購後將進一步完善 AI 版圖、為 Appier 新增優秀的國際 AI 人才，並驅動 Appier 成效型行銷 AI 解決方案在全球市場的增長。

Appier 自 2018 年以來已進行 5 起重大併購，目標未來不斷強化生成式 AI 布局和行銷 AI 解決方案的領先地位，幫助企業提升從創意生成到效能優化的整體廣告營運效率，同時，對於電商、遊戲、消費品等高速增長的產業賦能客戶，拓展全新成長機會。