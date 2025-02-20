電視面板2月價格續漲 大尺寸需求佳拉抬中小尺寸同步走揚

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-20 18:40

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研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 2 月下旬面板價格評論，電視面板需求仍維持在穩定的水準下，預期價格將持續獲得上漲的支撐，且大尺寸需求佳，也拉抬中小尺寸價格走勢；顯示器需求則逐月轉強，淡季維持不錯的動能。

集邦表示，關稅問題目前對電視需求暫時沒有帶來太大的衝擊，反而是中國國內以舊換新政策的支撐，持續帶動了需求的增長，也因此大部分的品牌客戶仍能維持較強的採買動能，面板廠也能持續維持較高的生產水準，以對應此波需求的增長。

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此外，在大尺寸電視面板需求較好之下，產能多少出現互相排擠的效應，也有助於拉抬中小尺寸電視面板價格的走勢。因此，集邦預估 2 月電視面板價格，32 吋預估上漲 0.5 美元，43 吋上漲 1 美元，50 吋持平，55 吋上漲 1 美元，65 吋上漲 2 美元，75 吋上漲 3 美元。

顯示器方面，集邦預估，顯示器面板需求將逐月轉強，雖然是傳統淡季但仍維持不錯的需求動能，面板廠在電視面板需求好轉價格上漲的趨勢下，也開始醞釀顯示器面板啟動漲價的氛圍，品牌客戶則多半仍保持觀望心態，買賣雙方針對價格走勢可能仍有一番角力。

集邦表示，目前觀察 2 月份的 MNT 面板價格走勢，預期 Open Cell 面板有空間率先反映微幅上漲 0-0.1 美元，面板模組則仍維持全面持平態勢。

至於筆電面板需求仍處於傳統淡季循環中，集邦預估，第一季整體需求較去年第四季季減 3.3%，較之前的預估版本減幅收斂，主要是因部分品牌客戶考量到關稅與供應鏈移轉等問題，針對面板仍有增加採購力道。