需求直線上升！DeepSeek加快陸企數位轉型 未來五年生成式AI產值破千億人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-12 14:30

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今年開年至今，AI 技術的開源浪潮讓各行各業加快數位化轉型，開源 AI 技術正重塑工業研發、生產管理等多個領域。根據市場預測，未來五年中國生成式 AI 市場規模料將成長 5.5 倍至千億人民幣以上。

《央視財經》報導，今年一開始，北京一家國產的智算中心的算力需求出現井噴式增長，算力被將直接用於像 DeepSeek 這樣的大模型進行訓練和推理。

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匯天網路科技有限公司副總經理劉濤說：「DeepSeek 的火熱帶動了大模型企業的火熱，現在有好多行業模型企業和我們諮詢機櫃的租賃，是一櫃難求，算力設備伺服器難求。」

隨著 DeepSeek 大模型的開源和國產算力成本的下降，AI 技術在企業應用的場景大幅開展 ，中國國產算力也有機會在更多行業得到廣泛使用，進而降低成本。

沐曦股份高級副總裁孫國梁指出，智算伺服器市場價值在百萬元以下，經過今年進一步適配和發展，完成全國產化的生產流程，進一步把算力的價格打下來，讓各行業更能用到普適化模型，一台機器就可以服務一個中小型公司。

業內人士表示，DeepSeek 的開源讓 AI 進入行業的門檻大幅降低，政府和企業級應用有望在今年出現「裂變」式增長 ，從傳統的 IT 服務轉型部署智慧體實現智慧化應用。

聯想百應總經理魏東表示，該公司今年一開始便跟 DeepSeek 深度合作，首先開發出了基於 DeepSeek 等技術的一體機，政府、製造行業、醫療行業、教育行業等都有接洽，他們還都希望能再做一些本地的部署。

儘管 DeepSeek 降低了對模型預訓練的算力需求，但卻激發出大量推理算力需求，引爆整個 AI 生態鏈更大的應用需求。

目前，主要雲端廠商幾乎均已宣佈提供 R1 模型服務，但全網依然「服務繁忙」。在此背景下，中國的國產算力實際上還有很大的挖掘空間，完善算力基建迫在眉睫。