台亞領軍開發非侵入式血糖檢測 通過經濟部A+企業創新計畫審查
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-04 17:04
感測半導體廠台亞 (2340-TW) 今 (4) 日宣布，與上亞科技、星亞視覺、和亞智慧、晉弘科技與台北醫學大學合作的「高精度非侵入式連續血糖檢測穿戴裝置技術開發計畫」，通過經濟部 A + 企業創新研發淬鍊計畫審查，獲得 9500 萬元補助款。
本計畫試圖開發一款創新的醫療器材產品，為需要血糖監控的患者提供更安全、準確及高效率的非侵入式血糖量測裝置，減少長期插針測量的不適，實現智慧醫療、健康台灣的願景。
本計畫中，台亞半導體將提供複合式超敏二極體晶片模組，上亞科技 (6130-TW) 負責晶片組特殊鍍膜製程，星亞視覺 (7753-TW) 提供電路設計，和亞智慧科技則提供生成式 AI 演算法基礎。台北醫學大學將進行人體實驗測試，而晉弘科技 (6796-TW) 則運用其豐富的醫材開發及認證經驗，整合上下游供應鏈。
台北醫學大學營養學院院長謝榮鴻教授指出，全球糖尿病患者人數預計 2023 年將超過 5 億人，血糖監測市場估值約 150 至 200 億美元。隨著糖尿病年輕化趨勢，預估該市場將以年複合增長率 8% 到 10% 成長，2030 年可望達到 300 億至 350 億美元規模。
在台灣，糖尿病患者人數將突破 280 萬人，且年輕族群罹患比率持續上升。2022 年因糖尿病及併發症死亡人數已超過 1.2 萬人，為台灣第五大死因。近年糖尿病相關健保支付金額已達每年 600 億元，凸顯開發非侵入式血糖量測技術的迫切性。
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