台亞集團攜手百家供應商推動淨零減碳 今年節電72.6萬度
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-29 17:50
光電半導體廠台亞 (2340-TW) 今 (29) 日與集團子公司舉辦供應商大會，邀請逾百家供應鏈廠商共同推動淨零減碳，台亞表示，2024 年已完成 11 項節能改善方案，共節電 726,814 度，減少碳排放量約 359.05 噸，未來將持續提升在地採購比重，打造永續供應鏈。
台亞集團此次與旗下子公司星亞視覺 (7753-TW)、和亞智慧、積亞半導體 (7787-TW) 及冠亞半導體共同舉辦供應商大會，以「淨零減碳、韌性供應、永續台灣」為主題，為集團供應鏈擘畫永續發展藍圖。
台亞董事長李國光指出，為因應全球淨零減碳政策，集團已積極布局第三代半導體產業，由子公司積亞負責生產碳化矽（SiC）產品，冠亞則專注於氮化鎵（GaN）產品，以滿足能源效率半導體的龐大需求。
在供應商大會上，台亞總經理蔡育軒、積亞總經理王培仁及冠亞總經理衣冠君分享集團淨零生產及低碳產品趨勢。同時，優辛耘企業總經理李宏益及 Axcelis Technologies 處長許伯寬也分別就化合物半導體發展現況及淨零議題進行專題分享。
馬來西亞投資發展局台北辦事處處長 Azhana Mohamed Saleh 及 IDEAL Property Group 執行長 Dato Goh Teng Whoo 亦親自與會，針對馬來西亞半導體產業投資優惠政策及檳城科技園規劃進行說明。
在在地採購方面，台亞集團表示目前在地採購比重已達 68.5%，未來將持續提升。會中並頒發 14 項優良供應商獎項，得獎廠商包括合晶科技、台灣波律、亞太國際電機、愛思強公司等。
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