去年成立的10檔台股ETF近一月全漲 唯獨00962回到發行價之上

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-18 10:55

‌



在台股轉強帶動下，台股 ETF 近一月績效亮眼，其中，於 2024 年發行成立的共有 10 檔，近一月全面正報酬，不過，唯有台新臺灣 AI 優息動能 ETF(00962-TW) 重新回到發行價之上。展望台股後市，台新投信表示，DeepSeek 並不會改變 AI 的趨勢，反而更顯 AI 是國力競爭所在。

台新投信指出，更多公司將 AI 導入產品分析及行銷之中，將帶動更廣泛 AI 產業之產值成長循環，並進一步推升台股獲利，分析師預估 2025 年台股獲利雙位數成長，拉回即是買點，其中，台灣 AI 概念股是全球重要供應鏈，業績成長看俏，建議逢低布局台股 AI ETF。

‌



去年發行的台股 ETF 破發新聞不斷，其中一項原因也在於成立時間，包含遇到台股去年 8 月 5 日大跌 1807 點、整體台股震盪幅度加劇，市場相對起伏，使得去年初較早成立的 ETF 受到市場因素影響跌破發行價。

不過，隨著今年農曆年後因 Deepseek 等因素開盤稍修正後，市場 AI 題材重新翻熱，新舊 AI 題材均成焦點，包含去年相對休息的 IC 設計族群 ASIC、機器人題材再起，都讓具備相關題材或科技股台股 ETF 漲幅領先高股息相關 ETF。