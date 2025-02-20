馬斯克近日再提機器人願景 獲身家3200億的浙江大老幫忙打造人形軍團

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-20 12:30

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馬斯克上月在 CES 展上發表對人形機器人的量產規劃，擬在未來三年生產 50 萬台人形機器人 Optimus，為人機共存做出嘗試，近日他也在一場峰會上大談人形機器人跟 AI，但即便強如特斯拉，也無法獨立完成機器人生產，若缺少中國拓普集團 (601689-CN) 及其創辦人鄔建樹的支持，馬斯克的人機共存願望，實現起來也是困難重重。

《華商韜略》報導，雖然雙方打死都不說，但市場普遍認定馬斯克放話「量產」的底氣，跟來自寧波低調神祕的鄔建樹有關。

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今年 1 月 9 日，馬斯克在 CES 展上正式官宣：「特斯拉 Optimus 人形機器人，將在年內量產數千台。如果進展順利，2026、2027 年，這個數字將分別飆升到 5 萬到 10 萬台、50 萬台。」

這一重大消息當時點燃全球科技圈，也讓拓普集團應聲大漲 7.18%，而事實上，拓普股價此前已多次因機器人火熱而大漲，顯示市場開始為拓普的機器人買單了。

2022 年，特斯拉 Optimus 面世，震驚世界，而巧的是，拓普也在這一年開始在半年報中首次提到「積極布局機器人產業」。從財報中，不難窺見鄔建樹對人形機器人產業的壯志雄心，一是拓普的運動執行器，包括電機、電控及減速機構等零件樣品已獲得客戶高度認可，二則是人形機器人堪稱「面向人類未來的百萬億級別的賽道，發展前景廣闊」。

根據特斯拉 AI DAY 揭露的訊息，從特斯拉 Optimus 零件產品價值量結構來看，執行器佔主要零件價值量的約 56%，每台機器人需要數十個運動執行器，單機價值約數萬元人民幣，市場空間龐大。

2023 年，拓普進一步拆分成立「機器人事業部」，並成功為特斯拉提供直線執行器、旋轉執行器。按照規劃，2024 年開始量產爬坡，一期就有望形成 10 萬台的年產能。

對鄔建樹來說，機器人是一盤比汽車更大的佈局。去年 1 月，拓普投資 50 億人民幣在寧波開建佔地 300 畝的機器人核心零件生產基地，開足馬力將自身的研發製造能力和技術積累，複刻升級到機器人產業。按照規劃，這裡未來將是「機器人造機器人」的產業基地。

如今，人形機器人產業利好不斷。在機器人藍圖刺激下，拓普市值已超過 1100 億人民幣。過去 4 年，拓普股價累計漲幅超過 10 倍，但早已解禁的鄔建樹非但一股沒有減持，反倒在 2019 年、2024 年，分別耗資 1.37 億、1.44 億增持股份。根據最新估計，鄔建樹身家高達人民幣 700 多億元 (約 3200 億台幣)。