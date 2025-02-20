2.5億陸人擁抱AI！環球時報：DeepSeek正改變世界對中國未來發展的評估

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-20 10:20

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最新數據顯示，中國網民突破 11 億人，其中生成式 AI 用戶突破 2.5 億人，這些數字可看出互聯網在中國推出近 30 年來，普及和應用的規模持續擴大，更可看出中國互聯網和人工智慧的發展實力。

中國官媒《環球時報》周四 (20 日) 刊登社評寫道：「2.5 億人擁抱 AI，是中國數位賦能成果的最新體現。此前，中國互聯網用戶已超過 11 億，行動支付普及率達 86%，5G 基站佔全球 60% 以上，這些都為 AI 技術的快速落地提供寶貴土壤。讓科技成果惠及全體人民、促進全社會共用科技發展成果，是中國一貫努力的方向。」

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文中還說：「國際上不少聲音驚訝於 DeepSeek 的橫空出世，其實這並非毫無預兆。它與 2.5 億人擁抱 AI 一樣，真實地反映了中國在科技產業發展上的獨特優勢。規模和潛力都同樣巨大的市場優勢、對創新企業大力扶持的政策優勢、開放包容、鼓勵競爭的理念優勢、重視教育科研水準帶來的人才優勢、製造業全產業鏈的應用場景優勢、先進、安全、可靠的基礎設施優勢等。可以說，新近湧現的以 DeepSeek 為代表的一大批中國科技『新勢力，都是抓住了中國式現代化發展機遇的時代弄潮兒。」

當 DeepSeek 被問到如何評估自身給中國經濟帶來的影響，該開源 AI 工具預言自己有望為中國經濟年成長率貢獻 0.8 個百分點、產業協同效應輻射 58 個細分領域。

文中還指出，AI 技術突破與普及的「中國加速度」正從新的維度顛覆所謂「中國經濟見頂」 論。麥肯錫研究顯示，生成式 AI 的應用有望為中國帶來約 2 兆美元的經濟價值。此外，國際資本用真金白銀表達對中國 AI 產業的看好。春節以來，國際投資者增持中國科技股的熱潮不止，《彭博資訊》稱隨著 DeepSeek 推動中國科技行業形勢看漲，全球避險基金正以數月來最快的速度湧入中國股市。

此外，競爭對手的反應也同樣具有說服力。馬斯克近日加速推出 Grok 3，還有 Meta、谷歌加強與中國雲端運算企業的合作，尋求算力與數據的協同效應。在海外市場，阿里巴巴、科大訊飛等公司旗下 AI 大模型的成功落地，以及雲端服務提供者如騰訊雲、華為雲的加速佈局，都展現中國企業在科技領域的國際影響力。