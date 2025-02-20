德無人機展中秀肌肉 雷虎：正研發戰鬥用無人地面車
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-20 09:38
國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 積極參展在德國杜塞道夫舉行的「2025 年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」(Xponential Europe)，並透露，研發一款戰鬥用無人地面車輛「Tiger Road 陸虎」，正在進行測試。
Tiger Road 陸虎無人地面車輛的最大載重可達 400 公斤，可為前線部隊運送彈藥、燃料等物資，並作為士兵防禦行動中的移動射擊點。
雷虎此次展示出最新研發的各種無人載具，包括空中、陸地和水上的無人載具，並發表全新美國製造且符合國防授權法案 (NDAA) 規範的高性能 FPV 飛控、變速器等關鍵零組件。
雷虎說明，海陸空無人機分別可搭載 FPV 自殺無人機，執行遠程攻擊，並可結合自動導航和第一人稱主視角 (FPV) 遠端控制技術，構成自主攻擊平台，這種運用 FPV 的攻擊平台能打造有效的不對稱戰力，提升作戰效能，確保在國際競爭中的戰略優勢。
其中，雷虎長滯空無人直升機 T-400 具備空中投送自殺式 FPV 無人機瞄準特定目標的能力。
而 SeaShark USV 則是以航程超過 300 公里的無人船搭載自殺式 FPV，顯著增加無人船攻擊成功率，無人船還搭載了加密、抗干擾的無線通訊技術，確保控制人員能夠保持與無人艇的資料鏈暢通。
此次在歐洲 Xponential 無人機大展中，雷虎產品展示出在無人載具領域的創新和實力，確保雷虎 MIT 無人機在全球激烈競爭中的戰略優勢。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 制裁8年無用！大疆無人機市佔仍稱霸全球 美媒：創辦人實在強得「可怕」
- 中光電智能機器人首度發表HVTOL無人機 拓展歐洲市場
- 今年全球布局第一站 台灣無人機聯盟前進德國
- 今年全球布局第一站 台灣無人機聯盟前進德國
上一篇
下一篇