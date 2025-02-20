德無人機展中秀肌肉 雷虎：正研發戰鬥用無人地面車

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-20 09:38

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國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 積極參展在德國杜塞道夫舉行的「2025 年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」(Xponential Europe)，並透露，研發一款戰鬥用無人地面車輛「Tiger Road 陸虎」，正在進行測試。

Tiger Road 陸虎無人地面車輛的最大載重可達 400 公斤，可為前線部隊運送彈藥、燃料等物資，並作為士兵防禦行動中的移動射擊點。

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雷虎此次展示出最新研發的各種無人載具，包括空中、陸地和水上的無人載具，並發表全新美國製造且符合國防授權法案 (NDAA) 規範的高性能 FPV 飛控、變速器等關鍵零組件。

雷虎說明，海陸空無人機分別可搭載 FPV 自殺無人機，執行遠程攻擊，並可結合自動導航和第一人稱主視角 (FPV) 遠端控制技術，構成自主攻擊平台，這種運用 FPV 的攻擊平台能打造有效的不對稱戰力，提升作戰效能，確保在國際競爭中的戰略優勢。

其中，雷虎長滯空無人直升機 T-400 具備空中投送自殺式 FPV 無人機瞄準特定目標的能力。

而 SeaShark USV 則是以航程超過 300 公里的無人船搭載自殺式 FPV，顯著增加無人船攻擊成功率，無人船還搭載了加密、抗干擾的無線通訊技術，確保控制人員能夠保持與無人艇的資料鏈暢通。