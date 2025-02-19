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今年全球布局第一站 台灣無人機聯盟前進德國

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-19 11:13

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台灣無人機聯盟前進德國。(圖：漢翔提供)

由政府指派台灣卓越無人機海外商機聯盟 (TEDIBOA) 主席暨漢翔 (2634-TW) 董事長胡開宏，配合嘉義縣長翁章梁率領產發署、工研院、聯盟廠商與組織協會等組成的 TEAM TAIWAN 無人機團隊，2 月 18 日起連續三天在德國參加無人機展，共同將台灣無人機產業推向國際。

XPONENTIAL 無人機展是全球最具權威與影響力的無人機與自動化系統展會，過去 40 餘年都在美國舉辦，今年首度移師歐洲。


而我國也組成空前盛大的團隊參展，共有 25 家廠商、83 位代表，顯示台灣無人機產業正蓬勃發展。

台灣代表團主要聚焦於長航時無人機、無人機反制系統、通訊模組、飛控晶片和光學酬載等關鍵技術，展示台灣實力。

胡開宏致詞時特別指出，台灣要走出去，必須團結，本次 XPONENTIAL Europe 展覽是聯盟今年全球布局計畫的第一站，會把握絕佳機會，讓全球客戶看見台灣無人機產品的高品質、高技術和高競爭力，並拓展與國際市場合作關係。

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