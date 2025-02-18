美國最大金庫50年無人核查 馬斯克：這是DOGE下一調查目標！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-18 11:00

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馬斯克周一（17 日）表示，他將調查諾克斯堡，那裡是美國最主要黃金儲備存放地。他在社交平台 X 上寫道：「在諾克斯堡尋找黃金……。」

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諾克斯堡是美國陸軍一處基地，位於肯塔基州布利特縣、哈丁縣和米德縣境內，面積約 441 平方公里。美國陸軍徵兵司令部、美國陸軍預備軍官訓練團、喬治 · 巴頓將軍紀念館和儲放美國國庫黃金的美國金庫等機構均位於該地。

馬斯克還分享了參議院 Mike Lee 在 X 上的帖子，後者在帖子中說，他被拒絕進入肯塔基州諾克斯堡的一個軍事設施。肯塔基州共和黨籍參議員 Rand Paul 建議馬斯克採取行動。

整件事的開端是知名財經部落格《Zerohedge》上周末在 X 上 @馬斯克稱：「如果馬斯克能去諾克斯堡看看，確保 4,580 噸美國黃金（儲備）真的在那裡，那就太好了。上次去庫房核實還是在 50 年前的 1974 年。」