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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦爾坎材料(VMC-US)EPS預估下修至8.85元，預估目標價為310.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦爾坎材料(VMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.06元下修至8.85元，其中最高估值9.73元，最低估值8.19元，預估目標價為310.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.73(9.73)12.1911.9
最低值8.19(8.27)9.6211.06
平均值8.84(9.01)10.411.48
中位數8.85(9.06)10.511.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值83.55億90.61億94.59億
最低值75.70億83.71億90.71億
平均值81.11億87.77億92.65億
中位數81.97億88.14億92.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.395.024.316.986.85
營業收入48.57億55.52億73.15億77.82億74.18億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦爾坎材料(VMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVMC

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