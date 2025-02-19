鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦爾坎材料(VMC-US)EPS預估下修至8.85元，預估目標價為310.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦爾坎材料(VMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.06元下修至8.85元，其中最高估值9.73元，最低估值8.19元，預估目標價為310.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.73(9.73)
|12.19
|11.9
|最低值
|8.19(8.27)
|9.62
|11.06
|平均值
|8.84(9.01)
|10.4
|11.48
|中位數
|8.85(9.06)
|10.5
|11.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|83.55億
|90.61億
|94.59億
|最低值
|75.70億
|83.71億
|90.71億
|平均值
|81.11億
|87.77億
|92.65億
|中位數
|81.97億
|88.14億
|92.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.39
|5.02
|4.31
|6.98
|6.85
|營業收入
|48.57億
|55.52億
|73.15億
|77.82億
|74.18億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦爾坎材料(VMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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