鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為83.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.38元下修至6.25元，其中最高估值7.1元，最低估值5.6元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.1(7.1)
|8.34
|10.01
|最低值
|5.6(5.6)
|6.93
|8.35
|平均值
|6.28(6.36)
|7.74
|9.03
|中位數
|6.25(6.38)
|7.8
|8.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|280.72億
|293.93億
|313.42億
|最低值
|273.82億
|287.84億
|301.59億
|平均值
|276.95億
|290.20億
|305.45億
|中位數
|277.29億
|289.80億
|303.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.88
|10.82
|13.01
|4.98
|-2.17
|營業收入
|437.36億
|520.57億
|564.37億
|468.00億
|272.51億
詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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