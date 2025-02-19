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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.38元下修至6.25元，其中最高估值7.1元，最低估值5.6元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.1(7.1)8.3410.01
最低值5.6(5.6)6.938.35
平均值6.28(6.36)7.749.03
中位數6.25(6.38)7.88.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值280.72億293.93億313.42億
最低值273.82億287.84億301.59億
平均值276.95億290.20億305.45億
中位數277.29億289.80億303.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.8810.8213.014.98-2.17
營業收入437.36億520.57億564.37億468.00億272.51億

詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIG

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