PCB廠精成科2024年淨利年減9.95% EPS仍達6.01元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 18:28

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華科事業群的 PCB 及 EMS 廠精成科技 (6191-TW) 公布最新財報，2024 年全年稅後純益 28.45 億元，年減 9.95%，每股稅後純益爲 6.01 元，精成科技除在兩岸之外，透過日本子公司轉投資在馬來西亞的 PCB 及 SMT 業務仍有發展空間。

精成科技 2024 年第四季營收 49.8 億元，毛利率 23.74%，季減 2.25 個百分點，年減 2.42 個百分點。稅後 4.96 億元，季減 44.99%，年減 30.3%，每股純益爲 1.05 元。

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精成科技 2024 年全年營收 216.81 億元，毛利率 26.08%，年增 2.57 個百分點，稅後純益 28.45 億元，年減 9.95%，每股稅後純益爲 6.01 元。

PSA 事業群的精成科除在 PCB 產製能力上也增加產量並擴充在 HDI 的產能，而在 EMS 產品線，未來還會再提升產能。如在馬來西亞的怡保 EMS 廠仍在原有的 2 層樓空間之外，預計在另 2 層建置無塵室 SMT 線，以因應未來客戶端對高規格生產空間的要求。

精成科在馬來西亞透過轉投資的檳城新生產線已在 9 月正式啟用，並增加每月 30 萬呎的產能。

同時，精成科技並在 2024 年底以 84 億元收購日商 PCB 製造公司—Lincstech Co., Ltd. 的 100% 股權，這是 PSA 華科事業群人主精成科技以來繼收購日本 ELNA 後，再度出手收購日本 PCB 廠。