和泰車金雞車美仕獲利有望創高 今年營收挑戰新紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-19 16:23

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車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (19) 日公布，旗下汽車用品專業公司車美仕去年獲利有望寫成立以來新高紀錄，展望今年，將再開發更多高附加價值產品，強化售後服務市場的滲透率，海外也加強在印度、北美市場開始出貨，今年可望迎來更大的成長，目標今年營收再創新高。

車美仕 1 月合併營收破 11 億元，為全年業績打下好的開始，車美仕總經理劉傳宏指出，今年首要在推動公司內部全面品質改善計畫，透過供應鏈優化和品質管控，確保生產品質。

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同時，車美仕將再開發更多高附加價值產品，以強化售後服務市場的滲透率，並建立多元化商業模式。

而在海外，車美仕於印度、北美市場加強出貨後，可望較去年有更大成長。

車美仕是和泰車持股 51% 的轉投資汽車用品公司，也是國內唯一獲豐田汽車授權的正廠汽車用品公司。

去年是車美仕成長與突破並進的一年，隨著母公司 TOYOTA 和 Lexus 兩大品牌在台灣市場的熱銷，全年合併營收達 141 億元，年增 7%，前三季獲利達 11.2 億，年增 14%，全年獲利有望創成立以來新高。

對於海外，車美仕說明，回顧 2024 年在中東、東南亞等海外據點皆擴大營運規模，去年海外市場的營收超過 40 億元，年增 10%。

展望後市，車美仕表示，除了開發新市場，也專注於強化研發實力、提升產品力，導入 JBL 車用音響揚聲器，並擴大售後多品牌經營。