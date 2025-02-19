神準MWC 2025展演全方位AI技術 發布OCP兼容Xeon® 6 伺服器、AI運算與影像分析攝影機 

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-19 17:34

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網通廠神準 (3558-TW) 今 (19) 日表示，將於 2025 年世界行動通訊大會（MWC 2025）展示最新 AI 驅動創新技術，包括 AI 伺服器、AI 攝影機、AIPC、雲端解決方案及鈦金級冗餘電源供應器，展現其「AI Everywhere」的願景。

神準科技將展示 Intel® NetSec AI、SX904 SmartNIC 與 SR710/SR610 DC-MHS 伺服器的 L10 整合方案，提供 AI 驅動的網路安全解決方案。SR710/SR610 採用 Intel® Xeon® 6 處理器，基於 OCP DC-MHS 架構，具備高擴展性與靈活性，可應對多樣化的 HPC 應用需求。

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此外，神準科技推出 SE210 邊緣運算伺服器，擴展其 x86 伺服器產品線。SE210 為短機身、高密度伺服器，搭載 Intel® Xeon® 6 HCC SoC，具備 8 埠 25G (SFP28) 及兩個 PCIe Gen5x16 FHFL 擴展卡插槽，適用於 AI 運算與數據分析應用。

神準同步推出 EIA/ORv3 機架整合液冷解決方案，透過冷卻液幫浦系統、UQD（通用快速接頭）與液體冷卻管，連接多組液冷回路，提高冷卻能力，支援更高的運算密度，並降低系統噪音。與傳統風冷相比，此液冷解決方案顯著提升能源效率與可靠性，減少運營成本並降低環境影響。

神準也推出 AI PC AC121，搭載 Intel® Arrow Lake-S 處理器內建 NPU， 結合 OpenVINO™ 展現卓越的推理能力。AC121 具備 DDR5 記憶體、雙 NVMe SSD，以及 PCIe GEN4 x8 擴充插槽，可升級顯示卡。其 0.99L 超小型設計適用於家庭辦公、企業環境及邊緣運算應用。

神準展示 AI 4K 攝影機，搭載 Ambarella® CV72/CV75 處理器與高階雙鏡頭設計，提供無縫全景監控與智慧影像分析。雙感測器系統透過影像拼接技術，消除盲點，實現 180/360 度視野，即時追蹤並高精度還原場景。神準科技的 Object Analytics 支援深度學習技術，可精確識別與分類人員與車輛，分析如服裝顏色、背包、車牌，甚至人臉識別，為現代安防帶來更智慧且主動的解決方案。

神準將展示鈦金級電源供應器系列，涵蓋 2000W 至 3200W，提供 96% 轉換效率，專為數據中心伺服器與邊緣運算打造。此系列強調數位精準控制、遠端監測與環保節能設計，滿足 AI 數據中心、邊緣運算與高效能伺服器需求。