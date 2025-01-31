〈潛力股〉神準深化美國合作 網通、伺服器雙重發力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-31 11:10

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網通廠神準 (3558-TW) 近來與美系客戶深化合作，因應中美貿易局勢變化，已與美系網通大廠深化合作關係，並計畫下半年在北加州矽谷設立銷售據點、南加州設置組裝廠，同時今年將推出包括英特爾 Level 6 等級伺服器在內的多項新品。

蔡文河指出，神準從 2024 年初開始與美系網通大廠密切接觸，除提供 ODM 服務降低成本外，更採取產品貼牌的合作營銷模式擴充產品線。公司已建立技術實力與通路知名度，未來將以軟硬體協同合作方式，透過客戶通路進行銷售。

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在新產品布局方面，神準今年第一季將推出自有品牌 Edge 伺服器，下半年則推出英特爾 Level 6 等級的 1U、2U 伺服器。公司並將首度參加 MWC 展出 400G、Edge Server、AI PC 等全系列新品，其中運算相關產品預計第一季開始出貨，整機櫃產品則鎖定 2026 年出貨。

展望 2025 年營運，蔡文河表示，神準庫存已完成去化，可延續 2024 年第四季的營運動能。目前企業網通需求以能見度 3-4 個月的急單為主，Edge 運算相關產品預計維持 4-5 成營收占比；神準未來將專注於高門檻技術發展，包括雲端、伺服器及結合大型多模態模型的應用，同時淘汰低毛利產品。