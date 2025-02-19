達運光電1.8GHz寬頻放大器Q1出貨擴大北美市占 今年來股價翻倍漲

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-19 15:39

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2025 年開年至今，網通廠達運光電 (8045-W) 股價自 1 月 2 日 78.7 元起漲至 150 元，飆漲將近一倍；達運光電長期耕耘 MSO(多系統服務業者) 設備市場，寬頻放大器設備在北美市占率已達 10%，關鍵產品混合式光纖同軸網路 1.8GHz 高頻寬跨平台系列放大器已經於今年第一季陸續出貨，力拚未來兩年北美市占達 20 %。

達運光電以「ACI」自有品牌，在北美市場與思科（Cisco）、ATX 等大廠競爭，是北美市場唯三通過北美有線電視系統認證驗證通過的業者之一。達運光電產品在於跨平台模組，讓客戶無需更換原有設備外殼，即可升級內部系統。

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由於美國市場正從 1.2GHz 升級至 1.8GHz 高頻寬技術，驗證時間較長，達運光電 1.8GHz 寬頻放大器量產時間延後一到二季，並已在今年第一季起陸續出貨。

達運光電也跨足智慧聯網領域，已經與遠傳電信、中科院合作，並以跨入軍工供應鏈，並與盧森堡 OQ Technology 及台灣名星太空科技公司簽署合作備忘錄（MoU），結合 OQ 的低軌衛星技術，開發針對軍事需求的 NTN-IoT 應用，應用於海岸監控、軍事通訊。