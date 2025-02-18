市值暴增近43兆！外資狂賣印度股市湧入陸科技股 專家：中國版「M7」或正強勢崛起

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-18 08:40

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最新數據顯示，全球避險基金正以數月來最快速度湧入中國股市，推動在岸與離岸市場總市值成長逾 1.3 兆美元 (約 42.86 兆台幣)，主要受到 DeepSeek 熱潮持續，以及中國科技公司基本面和估值因素的驅動。與此同時，印度股市則蒸發 7200 億美元，創歷史最大資金外流紀錄。

Eastspring 等資管公司近期增持中國互聯網類股，同時減持「估值透支」的印度中小型股，Man Group 旗下亞洲基金也將中國部位從 30% 提升至 40%，印度部位則從 21% 降至 18%，顯示外資也在重新擁抱中國科技板塊。

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同時，機構調整部位動作也十分明顯，大多數基金近幾個月都在減少對印度股票的部位，並增持中國股票，且 MSCI 中國指數連 3 月跑贏印度指數，創兩年最長漲勢紀錄。

中國券商與海外投行都指出，隨著中國科技業發展成熟，中國版的「M7」概念科技龍頭也許正在橫空出世。

類比美股「七巨頭」且受益於 AI、半導體、高端製造等科技產業發展趨勢，A 股及港股中也有望湧現出具全球競爭力的中國科技龍頭，它們的價值正重新被評估，被認可。

根據《格隆匯》數據，自今年 1 月 14 日來，港股科技股集體上攻，恒生科技指數目前累計漲幅超 30%。

華創證券研究所《ETF 中的 DeepSeek 含量》的統計數據也顯示，DeepSeek 含量第一的產業主題 ETF 是信創 ETF(562570)，DeepSeek 概念股權重達 48.1%，今年迄今累計上漲 25.12%，表現亮眼。

此波中國科技股重估潮中，港股排在最前面，佔據非常有利的位置，原因有二；一是因為港股上集中了很多基本面優質、競爭力強勁的科技公司，且這些公司大多都處於 AI 科技前沿，二是中國在科技應用方面不僅能快速跟進，而且有能力領先於世界，如短影音領域，這些在互聯網時代就已經充分驗證，港股的科技公司則是這方面的佼佼者。

不過，DeepSeek 在中國與香港引發的科技股上漲行情，至今已經一個多月，板塊輪動，個股上漲幅度也相當充分，因此有觀點認為，回檔隨時會開始。

一般而言，估值提升下，股價上漲快速且明顯，投資者是非常樂意看到的，但單純的估值修復，行情的持續性未必走得遠又穩。只有基本面向上，有業績增長保證，估值的修復、提升才更有品質，漲上去之後不容易跌回去。

雖然當前行情走勢反覆，但拉長時間看，港股科技股大趨勢是向好的。在互聯網時代，中國的科技公司曾創造出巨大的商業和投資價值，在 AI 時代，有機會複製這一點。作為嗅覺靈敏的國內外資本，更是深諳此道。