五大持股大洗牌！橋水基金狂砍美科技六巨頭股票 減持幅度最大的是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-14 13:40

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去年第四季，橋水減持輝達 125.7 萬股、Alphabet75.8 萬股、18.1 萬股 META、20.3 萬股微軟、49.2 萬股亞馬遜、41.5 萬股蘋果，其中對蘋果減持幅度達 40%，對輝達減持幅度達 26%，對亞馬遜股票亦減持接近 35%。

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除科技六巨頭外，橋水還減持標普 500ETF-iShares 共 18.3 萬份，減持 IEMG(核心 MSCI 新興市場 ETF-iShares)12 萬份。

有分析認為，橋水可能是在提前佈局，為可能的市場調整做好準備，但也有觀點認為，橋水對科技股的看空可能是基於其對全球經濟形勢和地緣政治風險的評估。

增持方面，橋水去年末季大筆買入 SPY(標普 500ETF-SPDR) 近 740 萬份，增持幅度高達 883%，且最值得注意的是，橋水去年第四季買進 15.4 萬股特斯拉，當季末持股市值逾 6200 萬美元，橋水還增持 33.4 萬股美國超微公司、113.7 萬股 PayPal、149.9 萬股 eBay、10.4 萬股高通等股票。

分析人士指出，增持標普 500ETF 以及建立特斯拉的部位，顯示出橋水基金對美國整體經濟和新能源領域的信心。

截至 2024 年底，標普 500ETF-SPDR、標普 500ETF-iShares、IEMG、Alphabet 跟輝達是橋水基金前五大持股。

除橋水基金外，多家知名基金近來也拋售美股科技股。曾公開表示「買入一切中國資產」的華爾街避險基金大老 David Tepper 旗下 Appaloosa 也在去年末季減持亞馬遜、META、甲骨文等股票，其中減持亞馬遜 60 萬股，幅度超過 18%; 減持 13.5 萬股 META，減倉幅度超過 20%，減持甲骨文 17.3 萬股，減倉幅度超過 10%。