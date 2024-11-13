「川普狂歡」何時落幕？橋水投資長：美股仍有上漲空間 但別再買了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-13 10:44
全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）共同投資長 Karen Karniol-Tambour）周二（12 日）表示，火爆的美國股市仍有上漲空間，但這不代表美股是目前最佳投資場所。
她說：「我認為很少有人需要買更多股票。」
上周美國總統大選結束後，美股飆漲至創紀錄高點，華爾街策略師紛紛上調對年底前美股走勢的預測。例如，摩根大通交易部門的數據顯示，美股的狂歡將持續到年底，且漲勢會比 2016 年年末（川普第一次贏得美國大選）更強勁。
美銀的數據顯示，投資者的反應是將美國股票的曝險部位提高到 11 年來的最高水準，投資者對準總統川普帶領下的經濟成長持樂觀態度。
但 Karniol-Tambour 表示：「你不能忽視的是，人們今天對股市的曝險部位與平時截然不同。人們對股市的曝險部位非常大。」
她擔心的是，許多投資者不再具備抵擋衝擊的有利條件。她指出，過去由 60% 股票和 40% 債券組成的「經典投資組合」，現在已變成 80% 股票和 20% 債券。
Karniol-Tambour 說，她告訴客戶，下一步應該把目光投向那些在經濟增長或通膨衝擊情況下可能對他們有幫助的標的，無論是債券、黃金，還是石油等其他大宗商品。
她說，在戰爭爆發或金融危機等經濟增長受到衝擊的情況下，債券能更好地保護投資組合。在通膨回升的情況下，黃金、石油和其他大宗商品是首選。
Karniol-Tambour 表示，川普提出的全面關稅、移民政策和減稅，引發人們擔憂通貨膨脹可能再次開始上升。
「市場基本上告訴你，或多或少，川普意味著某種程度上有利於增長，某種程度上意味著通膨。」她說：「即使股市前景樂觀，你也必須分散投資。」
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