「川普狂歡」何時落幕？橋水投資長：美股仍有上漲空間 但別再買了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-13 10:44

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全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）共同投資長 Karen Karniol-Tambour）周二（12 日）表示，火爆的美國股市仍有上漲空間，但這不代表美股是目前最佳投資場所。

她說：「我認為很少有人需要買更多股票。」

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上周美國總統大選結束後，美股飆漲至創紀錄高點，華爾街策略師紛紛上調對年底前美股走勢的預測。例如，摩根大通交易部門的數據顯示，美股的狂歡將持續到年底，且漲勢會比 2016 年年末（川普第一次贏得美國大選）更強勁。

美銀的數據顯示，投資者的反應是將美國股票的曝險部位提高到 11 年來的最高水準，投資者對準總統川普帶領下的經濟成長持樂觀態度。

但 Karniol-Tambour 表示：「你不能忽視的是，人們今天對股市的曝險部位與平時截然不同。人們對股市的曝險部位非常大。」

她擔心的是，許多投資者不再具備抵擋衝擊的有利條件。她指出，過去由 60% 股票和 40% 債券組成的「經典投資組合」，現在已變成 80% 股票和 20% 債券。

Karniol-Tambour 表示，川普提出的全面關稅、移民政策和減稅，引發人們擔憂通貨膨脹可能再次開始上升。