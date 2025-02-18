中光電估今年2大產品成長1-2成 越南廠量產可望添新客戶

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-18 20:12

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中光電 (5371-TW) 今 (18) 日召開法說，總經理林惠姿表示，今年受惠需求回穩、關稅貿易戰的提前備貨效益，加上越南廠逐步放量，今年節能產品可望年增 1-2 成，影像產品雖然近 1-2 季的需求充滿不確定性，但預期下半年可望恢復成長動能，也會有 1-2 成的成長。

林惠姿表示，第一季受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，節能產品出貨量預期將持平去年第四季，不過，全年來看，整體營運受惠經濟回溫及關稅貿易戰之發動，將帶動 TV、PID 及 NB 需求回穩及提前備貨之效益。

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此外，Monitor LCM 及 Monitor 整機新生意已於越南廠開始量產並將逐步放量，並預期將有更多新客戶與新產品於越南廠區導入量產；OLED NB/Tablet 機種及 ODM 車載機種出貨量亦將隨市場成長趨勢逐步增加，因此預期今年節能產品的整體出貨量將成長一到二成。

林惠姿表示，節能產品事業群將延續去年的發展方向，並更積極推廣新商機，例如 AI NB 與換機潮帶來的市場機會，以及車載智能整合應用顯示器的成長潛力。同時，積極導入更多綠色設計技術，如低功耗與前光產品等，以更精準地滿足客戶需求，穩健成長。

影像產品方面，林惠姿表示，第一季同樣受到傳統淡季影響，預估整體出貨量將季減個位數，此外，由於戰爭、通膨、美國關稅、匯率波動和各區域 GDP 成長保守的預期，導致未來一至二季的需求充滿不確定性。不過，預期下半年將可望恢復成長動能，因此預估 114 年影像產品整體出貨量將有 1-2 成的成長。

林惠姿指出，未來影像產品將以市場需求及解決痛點為前提，持續運用及整合光、機、電、熱、軟、材料等核心技術，致力於大屏拼接、互動觸控、數位看板、大型公共空間顯示暨智慧連結整體影像解決方案，以拓展不同領域的客戶與應用。