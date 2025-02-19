AI利多！軟體業上櫃條件大鬆綁、開放一般板及創新板公司「市轉櫃」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-19 18:53

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櫃買中心今（19）日表示，即日起開放證交所一般板及創新板的上市公司，凡符合申請上櫃條件者，得申請上櫃的「市轉櫃」方式，採簡易的資料書審，且不需經審議會。另外，考量 AI 應用的市場蓬勃，以往針對資訊軟體業上櫃有較嚴格條件，為促進數位轉型，故廢止相關規定，讓資服業上櫃條件比照一般產業，以促進市場活絡。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，目前創新板公司約 20 家，多為中小企業，因部分企業反映，上市後成交量不如預期，且成交條件亦有限制，有想轉為上櫃。考量證交所一般板及創新板部分上市公司的實際需求及意願，故開放上述公司凡符合上櫃條件者，可申請「市轉櫃」。

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為使資本市場活絡，且簡化流程，「市轉櫃」將參照現行「櫃轉市」機制，優點包括：豁免登錄興櫃 6 個月、審查程序原則採書面審查，而無須實地查核或召開上櫃審議委員會審議，並於收文日起 1 個月內召開內部審查會議審議，經審議通過者提請董事 會核議等。

李淑暖表示，早期為扶植以人為主體的軟體產業，故針對資訊軟體公司申請上櫃訂有較嚴格條件，如比一般產業更為嚴格之股票集中保管規範等，使資訊軟體公司申請上櫃具較高門檻。