友鋮今年營收估增1成獲利同步向上 預計3月中旬轉上櫃

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-18 19:26

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興櫃扣件廠友鋮 (7718-TW) 預計 3 月中旬掛牌轉上櫃，展望今年，董事長張宏誠表示，受惠既有客戶成長，新市場布局發酵，今年營收可望續成長，目前訂單能見度 3-4 個月，每月平均訂單金額 500 萬美元上下。

法人估，友鋮去年每股純益可望達 6 元以上，今年營收則估成長逾 1 成，獲利也將優於去年，友鋮去年營收 22.85 億元，年增 5.4%，去年前三季每股純益 4.82 元；2023 年每股純益則為 5.72 元。

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友鋮於 2001 年設立，產品 8 成以上為客製化汽車零件，主要客戶之終端客戶為知名汽車大廠如 Benz、TOYOTA、BMW、VW、Ford、Bosch、GM、NISSAN、Electrolux、Porsche、John Deere、Tesla、Whirlpool、Continental Group 等。

除了廠內自製螺絲及委外生產各式扣件產品，友鋮有多達 126 家專業供應商，此外也取得海外授權台灣製造產品專利「MAThread」，近期更成功開發雙齒防鬆華司 TEC / SPECLOCK WASHER，銷往歐美客戶。

張宏誠表示，今年除了既有的客戶延續成長外，也切入非車用的半導體設備、機械、遊艇等客戶，其中，半導體設備客戶終端客戶為晶圓代工大廠，交貨的防鬆螺絲規格高、單價佳，雖然目前規模較小，但成長快速。

而針對美國總統川普宣布對進口鋼鐵祭出 25% 關稅，並提出「對等關稅」計畫，張宏誠認為，對原本競爭優勢不會有影響，主要是美國當地扣件業者近 30 年持續關廠，產業有斷層，本土供給缺口還是得仰賴從國外進口。

此外，張宏誠進一步指出，台灣車用扣件跟中國、日本、韓國、泰國等有車廠的國家相比，價格便宜 2-3 成，具備競爭優勢，加上川普又要課徵汽車關稅，對友鋮來說，也可望因此受惠。