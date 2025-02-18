外資連2買超81.6億元 大舉敲進新光金2.5萬張、緯創2.1萬張

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-18 18:07

‌



台股今 (18) 日最後一盤則在台積電拉抬下，上漲 106 點，終場收 23666.11 點，成交量 3307.85 億元，其中外資買超 81.6 億元，呈連二買，主要買進新光金 2.5 萬張、緯創 2.1 萬張以及多檔 ETF。

觀察今日三大法人動向，合計買超 79.9 億元，其中外資、自營商同站買方，投信獨站賣方；外資買超 81.6 億元，呈連二買；投信由買轉賣，賣超 20.4 億元，自營商買超 18.6 億元，呈連二買。

‌



外資主要買超新光金 2.5 萬張，以及多檔 ETF 復華台灣科技優息 00929 1.2 萬張、群益優選非投等債 00953B 9348 張、復華富時不動產 00712 7018 張、中信中國高股息 00882 5731 張、中信中國 50 正 2 00753L 4670 張，並買超緯創 2.1 萬張、星宇航空 7040 張、凱基金 5294 張、廣達 5188 張。

外資主要調節華邦電 1.9 萬張，以及台塑集團的南亞科 1 萬張、台塑 8061 張、台塑化 4943 張，也賣超台達電 9347 張、英業達 8461 張、中纖 7677 張、並賣超長榮航 6212 張，也賣超友達 5335 張，也賣出三商壽 5066 張。

投信大舉買超裕民 3499 張，並買超長榮 2220 張、台泥 1336 張、景碩 1219 張，、上海商銀 1108 張，也買超勤誠 1102 張、台新金 935 張、華南金 808 張、南亞科 704 張、買超華新 668 張。