Fed獨立性憂慮再起！川普首席經濟顧問：定期與鮑爾共進午餐聊美經濟形勢

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-18 17:10

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美國聯準會 (Fed) 獨立性再次令人感到擔憂，因總統川普的首席經濟顧問、經濟委員會主任 Kevin Hassett 周一 (17 日) 接受專訪時表示，他正定期與 Fed 主席鮑爾共進午餐並討論美國經濟形勢，為川普傳達意見提供管道。

Hassett 告訴《CBS》說，「鮑爾是一個獨立的人，Fed 的獨立性受到尊重。關鍵是總統的意見也可以被聽到」，並稱這項做法是恢復川普第一任期時的慣例，不會侵犯 Fed 的獨立性。

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《彭博資訊》報導指出，Hassett 此舉被視為白宮重啟非正式政策溝通管道的關鍵訊號，儘管 Hassett 強調 Fed 獨立性神聖不可侵犯，但市場仍嗅到政治力量試圖滲透貨幣政策的危險氣息。

目前，川普政府與 Fed 之間的關係處於微妙平衡之中，定期會面為雙方提供了溝通管道，但在通膨壓力和政策分歧下，潛在衝突仍然存在。

川普在第一個總統任期內經常批評鮑爾並呼籲降息，並探討解僱他的可能性。

此外，川普去年 10 月受訪時曾為總統「就利率應該上升還是下降發表評論」的權利進行辯護，同時暗示他會讓鮑爾完成他的任期。

川普最近再次呼籲聯準會降息，認為這將配合其關稅政策，但鮑爾日前在國會聽證會上重申 Fed 不急於降息，將維持政策限制性立場。

專家指出，隨著上月通膨全面超出預期，川普政府與 Fed 之間的分歧可能加劇。著名經濟學家羅比尼警告，即使 Fed 僅延後降息，也可能與川普發生「正面衝突」。川普政府提議的政策，包括關稅，恐加劇當前美國通膨壓力。

另外，穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 也認為，美國消費者將「承擔關稅負擔」。