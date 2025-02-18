全球600美元以上手機市占率攀升至25% 蘋果拿下67%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-18 17:09

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研調機構 Counterpoint Research 的全球手機銷售追蹤分析指出，2024 年高端智慧型手機（批發平均價大於等於 600 美元，約新台幣 19629 元）佔全球智慧型手機市場的比重已經來到 25%，相比 2020 年的 15% 有顯著成長，其中尤 Apple 領跑，市佔率達 67%。

Counterpoint Research 表示，高階智慧型手機市場的成長，主要由持續增長的高端智慧型手機用戶群帶動，高端化趨勢依然強勁。2024 年，高階價位市場年增 8%，成長速度高於整體智慧型手機市場的 5%。

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Apple 領跑高階市場，市佔率達 67%，但較 2023 年的 72% 略有下降，主要因 Samsung、Huawei 和 Xiaomi 市佔提升。在高階市場裡，超高端機型（批發均價大於等於美金 $1,000）的占比首次突破 40%，顯示消費者更傾向於購買頂規機型。

Counterpoint Research 資深分析師 Karn Chauhan 表示，高階市場持續成長，消費者愈發青睞高性能處理器、更優質的相機與顯示技術，以及 GenAI 功能，帶來更卓越的使用體驗。

Karn Chauhan 指出，延長的軟體支援週期與持續的硬體升級，提升了高端智慧型手機的使用壽命，進一步支撐其高價值。隨著現有高端用戶留在此價位帶，並有更多新用戶加入，高階市場成長動能將持續推進。

針對區域市場的變化，Counterpoint Research 分析師 Harshit Rastogi 表示，美國依然是全球高端智慧型手機的最大市場，2024 年市佔率達 25%，主要受 Apple iPhone 與 Samsung Galaxy S 系列及 Galaxy Z 系列的強勁銷售帶動。

Harshit Rastogi 提到，中國市場成長迅速，市佔已達 24%，中國手機 OEM 在高階市場的競爭力顯著提升，Huawei、Xiaomi、vivo 和 HONOR 在高階市場成長都達到破記錄的雙位數年成長。

自 2020 年以來，印度與拉丁美洲的高階智慧型手機市場分別成長超過 5 倍與 2.5 倍，反映出消費者對高階品牌偏好的轉變。此外，更便捷的分期付款與舊機換新等優惠措施亦推動了市場增長。Apple 與 Samsung 仍是此高端化趨勢的主要受益者。

隨著手機 OEM 逐步簡化產品線，重心已轉向營收而非銷量。因此，高階市場的活躍機型數量已增至近 300 款，而整體智慧型手機市場的機型總數則持續減少