用陸製零件還領補助？Gogoro陸學森辭任 潤泰法務長接董座職

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-13 18:47

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電動機車業者 Gogoro (GGR-US) 爆出使用陸製零件還洗產地領補助，今 (13) 日宣布創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，並已獲董事會同意，即刻生效，董事會也推選潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任 Gogoro 董事長、 原 Gogoro 台灣總經理姜家煒接任 Gogoro 代理執行長。

Gogoro 被爆有兩車款使用陸製關鍵零組件，卻仍申請政府補助，姜家煒說明，正和主管機關釐清真相，事實上，VIVA 國產化比率仍有 88.96%，以車主權益不受損為最高原則，首要目標是為 60 萬名車主提供穩定的服務。

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姜家煒也提到，潤泰集團是長期投資者，且未賣過持股，不會特別解讀董事會成員的變化。

對於 Gogoro 赴美掛牌後，股價至今重挫 90%，且累計虧損超過百億元，姜家煒回應，把該做的事情好好做好、產品做好，是拉抬股價的唯一方法。

此次 Gogoro 有兩車款被爆使用陸製關鍵零組件，還違規申請政府補助，目前經濟部仍在審查中。