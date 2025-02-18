合庫金再度入選標普永續年鑑 獲選全球Top 5%企業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-18 18:18

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國際永續評比機構標普全球（S&P Global）日前發布 2025 年永續年鑑，揭露道瓊最佳表現指數（Dow Jones Best in Class Indices）前一年度對企業 ESG 表現的評比結果，合庫金控 (5880-TW) 表現優異，名列標普全球 ESG 分數前 5％企業殊榮。

2025 年永續年鑑是依據標普全球企業永續評鑑方法（Corporate Sustainability Assessment, CSA）編製，涵蓋環境、社會及治理與經濟面議題。此次評比包含 62 個產業、超過 7,690 家企業參與，最終僅有 780 家企業獲選入列，合庫再度入選並獲標普全球 ESG 分數前 5％企業殊榮，充分展現在永續發展的卓越表現。

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合庫自 2023 年起透過科技輔助盤查碳排放資料，管理並檢討減碳目標達成情形，透過節能、創能與購能等方式，提升能資源使用效率與再生能源使用比率，並積極響應環境部溫室氣體自願減量專案，2023 年度範疇一、二減碳幅度為公股金融機構排名第一。

除落實自身營運減碳外，合庫中期減碳目標已通過 SBTi 審核，積極議合投融資客戶邁向永續，為台灣首家完成 5,000 戶中小企業議合減碳之金融機構，近年來也持續發行綠色、可持續發展及社會責任等 ESG 債券，累計發行 90 億元為公股銀行之冠，投資綠色能源事業及發行永續金融債券高達 745 億元，亦連續 8 年獲選納入「台灣永續指數成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）」。