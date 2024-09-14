新新併調高換股比例、碳費每噸300至500元、Gogoro董座陸學森閃辭 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-14 11:00

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台新金及新光金周三 (11 日) 指出，雙方董事會決議通過換股架構，調高換股比例；環境部周一 (9 日) 召開第 5 次碳費費率審議會，審議委員初步建議碳費每噸 300 至 500 元；Gogoro 創辦人陸學森周五 (13 日) 宣布辭去董事長暨執行長一職，以下為本周大事回顧：

新新併調高換股比例 轉換價每股 14.18 元提高 25%

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台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 周三 (11 日) 召開重訊記者會，雙方經董事會決議通過調整換股架構，以台新金 0.6720 股普通股加計 0.175 股辛種特別股，換取新光金 1 股普通股；辛種特別股每股面額為新台幣 10 元，年利率 1.665%，並在 3 年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股，換取新光金現有已發行之特別股。

環境部：碳費審議定調 每噸 300 到 500 元起徵 長期上看 1800 元

環境部周一 (9 日) 召開第 5 次碳費費率審議會，雖費率仍未正式決議，審議委員初步建議，一般費率起徵價格會在每公噸 300 至 500 元，每 2 年檢討和調升，有委員建議長期訂於每噸 1200 至 1800 元。

用陸製零件還領補助？Gogoro 陸學森辭任 潤泰法務長接董座職

電動機車業者 Gogoro(GGR-US) 被爆出使用陸製零件還洗產地補助，周五 (13 日) 宣布創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，並已獲董事會同意，即刻生效。董事會也推選潤成投控董事長，同時也是潤泰集團法務長曾達夢接任 Gogoro 董事長，而原 Gogoro 台灣總經理姜家煒則接任 Gogoro 代理執行長。

8 月出口連 10 紅 資通產品年增 7 成 雙創單月新高

財政部周一 (9 日) 公布 113 年 8 月海關進出口貿易初步統計，因 AI 商機強勁及步入外銷旺季，推升電子與資通產品需求等因素，8 月出口較去年同期增加 62.8 億美元，以 436.4 億美元創歷年單月新高，月增 9.3%，年增 16.8%；累計今年前 8 月營收 3085.7 億美元，年增 10.9%。其中，資通與視聽產品出口達 129.9 億美元，同樣寫下歷年單月新高，月增 71.3%。

雙 A 加持！台股營收寫最強 8 月

上市櫃公司 8 月營收繳出 3.77 兆元，年增 13.4%，創歷年同期新高，並為今年單月次高，累計前 8 月營收達 28.27 兆元，年增 11.7%，顯示電子產業在全球市場的競爭力不斷增加，且下半年在 AI、Apple 概念帶旺下，旺季表現可望更為亮眼。

台灣大斥資 39 億元取得精誠 11.86% 股權 一同拓展東南亞市場