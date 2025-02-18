澳洲央行自2020年以來首次降息 通膨接近目標

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-18 14:10

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在通膨率接近 2-3% 的目標上限之際，澳洲央行宣布自 2020 年以來首次降息，並表示將謹慎看待未來決策。

澳洲央行周二 (18 日) 出乎意料地宣布將現金利率目標下調 25 個基點，從 4.35% 降至 4.10%。這是自 2020 年以來的首次降息，此舉反映了央行在降低通膨方面取得的進展，以及對經濟成長放緩的擔憂。

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儘管如此，央行也警告稱，進一步放鬆貨幣政策仍取決於通膨是否進一步下降。

澳洲央行在聲明中表示：「雖然今天的政策決定承認在通膨方面取得的進展，但委員會對進一步放鬆政策的前景仍持謹慎態度」。

澳洲央行強調，將通膨持續控制在目標範圍內仍然是其首要任務。儘管周二降息，但貨幣政策仍然具有限制性。

2024 年第四季的澳洲 CPI 顯示通膨有所降溫，為澳洲央行提供了降低利率的空間。與此同時，澳洲經濟成長有所減弱，國內需求復甦速度低於預期，促使央行採取行動。澳洲央行預計，由於家庭支出放緩，民間需求的回升速度將比最初預期的要慢。

川普政府的政策，包括關稅、減稅和移民限制，為全球經濟前景增添了不確定性，並可能加劇美國的通膨。

澳洲央行預計，澳洲 GDP 成長將在 2025 年回升，主要受到民間消費改善和利率下降的推動。預計到 2025 年 6 月，GDP 將達到 2%。

經濟學家預計，今年還將有兩次降息，使 2025 年底的現金利率達到 3.6%。