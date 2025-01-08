澳洲重要通膨指標降溫 降息機率提升 澳元走貶

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-08 14:10

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澳洲通膨的一項重要指標在 11 月下滑，接近央行的目標區間，這表明政策制定者可能有空間考慮較早實施寬鬆政策。受消息面影響，澳元走貶。

澳洲統計局周三 (8 日) 公布數據顯示，11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.3%，高於前一個月的 2.1%，略高於市場預期的 2.2%。而央行更關注的調整後的平均值 (一項受到密切關注的核心通膨指標)，從年率 3.5% 降至 3.2%，接近澳洲央行 2% 至 3% 的目標區間。

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數據公布後，澳元兌美元匯率從先前的 62.40 美分跌至 62.23 美分。政策敏感的 3 年期公債殖利率也下跌，而基準股票指數則上漲。

凱投宏觀的澳洲和紐西蘭經濟學家 Abhijit Surya 表示：「好消息是，核心通膨指標顯示，潛在價格壓力確實正在認真地緩解。」 Surya 表示，如果在本月晚些時候公布的季度 CPI 報告得到複製，這將使澳洲央行更有信心，他們正按計畫實現其通膨目標。

澳洲央行已將利率維持穩定 1 年多，認為 4.35% 的現金利率 (高於疫情期間的歷史低點 0.1%) 的限制性，足以將通膨率降至目標區間，同時保持就業增長。 勞動力市場一直保持驚人的彈性。周三公布的數據也顯示，11 月份季度職位空缺反彈，打破了連續九季的下降趨勢。

隨著經濟增長依然疲軟，央行上個月意外轉為鴿派。2 月份降息將使中左翼工黨政府更容易提前舉行選舉，選舉最遲在 5 月舉行。