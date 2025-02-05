以國家安全為由 澳洲發布DeepSeek禁令！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-05 11:10

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據新加坡《聯合早報》周三（5 日）報導，澳洲以國家安全為由，禁止在政府設備上使用中國大語言模型 DeepSeek 的服務。

澳洲內政部長伯克周二在一份聲明中表示，基於國家安全考量，所有 DeepSeek 產品、應用程式（App）和網路服務將立即從政府系統中移除。伯克說，情報單位認為，DeepSeek 相關技術將構成不可接受的風險。

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伯克表示：「人工智慧（AI）是一項充滿潛力和機遇的技術，但如果我國發現存在國家安全風險，政府會毫不猶豫采取行動。」

伯克聲稱，作出上述決定是基於風險評估，而非針對某個國家，目的是保護澳洲政府及其資產免受風險。

澳洲政府網路安全特使查爾頓認為，用戶使用 DeepSeek 時上傳的訊息，可能無法被妥善保護，並警告 DeepSeek 等應用可能會讓用戶面臨惡意軟體的風險。

不過，中國知名生物學家、北京大學終身講席教授饒毅周一發布了題為「鴉片戰爭以來，中國對人類最大的科技震撼：DeepSeek」的文章，激起廣泛熱議。