泓辰鋰鐵錳磷技術獲肯定 取得美國能源部推薦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-24 14:53

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泓辰董事長陳宏力表示，公司與新技術雙雙獲美國政府肯定，樂見公司成為「讓美國再次偉大」受惠供應鏈。

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「先進車輛電池論壇」是全球車用鋰電池產業一年一度盛會，指引發展趨勢與技術方向。與會人士包含全球主要車商、電動車用鋰電池產業高層、以及美國能源部官員。泓辰則有研發處黃信達博士、工研院材化所組長廖世傑博士共同與會，泓辰的廠區內，有工研院有一條鋰鐵錳的示範產線，雙方合作密切。

國際鋰電池會議 (IMLB) 主席在會議中表示，鋰鐵錳作為下世代正極材料，其高電壓特性、低成本、高循環壽命、可與三元混摻改善安全等多種特色。近期陸續有車廠積極評估大量生產鋰鐵錳，價格有望進一步下降，未來可能比現有的磷酸鐵鋰電池更具競爭力。

美國能源部主導 IRA 法案進行，未來將協助美國電池供應鏈找尋下世代材料、建立可靠原料來源、提升材料性能，目前美國已針對下世代材料推出補助法案，鼓勵業界投入更多研究資源。