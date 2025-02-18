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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為115元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.42元，其中最高估值2.49元，最低估值0.11元，預估目標價為115元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值2.49(2.49)8.999.74.58
最低值0.11(0.11)2.994.124.58
平均值1.18(1.32)5.286.554.58
中位數1.42(1.46)5.016.194.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值32,368,88038,032,38040,963,71041,313,960
最低值30,534,98034,400,00036,958,70041,313,960
平均值30,958,14035,546,89039,523,10041,313,960
中位數30,567,50035,034,47040,085,00041,313,960

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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