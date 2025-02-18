鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為115元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.42元，其中最高估值2.49元，最低估值0.11元，預估目標價為115元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.49(2.49)
|8.99
|9.7
|4.58
|最低值
|0.11(0.11)
|2.99
|4.12
|4.58
|平均值
|1.18(1.32)
|5.28
|6.55
|4.58
|中位數
|1.42(1.46)
|5.01
|6.19
|4.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32,368,880
|38,032,380
|40,963,710
|41,313,960
|最低值
|30,534,980
|34,400,000
|36,958,700
|41,313,960
|平均值
|30,958,140
|35,546,890
|39,523,100
|41,313,960
|中位數
|30,567,500
|35,034,470
|40,085,000
|41,313,960
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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