〈台股開盤〉市場觀望氣氛濃開盤小跌 中小型股出線試圖穩住人氣

台北股市今 (13) 日權值股台積電 (2330-TW) 開盤下挫至 1090 元，跌幅達 0.91%，市場由鋼鐵、資訊安全及 IC 設計等族群試圖穩住人氣，大盤以 23263.28 點開出後小碎步震盪，市場專家指出，雖然大盤量能不出，市場專家指出，以目前台股技術線型來看，大盤屬於高檔震盪，多方略有優勢，但仍應以審慎操作爲宜。