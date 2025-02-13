〈台股開盤〉市場觀望氣氛濃開盤小跌 中小型股出線試圖穩住人氣
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-13 09:41
台北股市今 (13) 日權值股台積電 (2330-TW) 開盤下挫至 1090 元，跌幅達 0.91%，市場由鋼鐵、資訊安全及 IC 設計等族群試圖穩住人氣，大盤以 23263.28 點開出後小碎步震盪，市場專家指出，雖然大盤量能不出，市場專家指出，以目前台股技術線型來看，大盤屬於高檔震盪，多方略有優勢，但仍應以審慎操作爲宜。
台北股市 13 日早盤以 23263.28 點開出，早盤最高 23341.89 點，最低 23206.45 點，預估市場成交值 3643 億元。早盤聯發科 (2454-TW) 走強、廣達 (2382-TW) 股價下跌，獲納入 MSCI 成分股的台光電 (2383-TW)、嘉澤 (3533-TW) 股價走揚。
資深證券分析師簡伯儀說，以目前技術線型來看，大盤屬於強勢反彈，爲多方掌握盤勢。
今天早盤亞光 (3019-TW) 績強，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 走弱，玉晶光 (3406-TW) 股價震盪走高。。
IC 載板類股走勢上，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 全數上漲。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤沒有人氣。
今晨收盤的美股方面美俄元首熱線，俄烏停火談判曙光乍現，美股週三 (12 日) 脫離單日低點，道瓊跌超 220 點，費半、那斯達克指數翻紅作收。
美股今晨收盤主要指數表現：美股道瓊指數下跌 225.09 點，或 0.5%，收 44,368.56 點。 那斯達克指數上漲 6.09 點，或 0.03%，收 19,649.95 點。S&P 500 指數下跌 16.53 點，或 0.27%，收 6,051.97 點。費城半導體指數上漲 10.82 點，或 0.21%，收 5,090.79 點。NYSE FANG + 指數下跌 9.71 點，或 0.07%，收 13,781.06 點。
費半成分股互有消長。博通 (AVGO-US) 漲 0.56%；高通 (QCOM-US) 跌 0.99%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.26%；AMD (AMD-US) 上漲 0.56%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.25%；美光 (MU-US) 下跌 2.55%。
台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.13% 至每股 206.38 美元。英特爾 (INTC-US) 暴漲 7.20% 至每股 22.48 美元，連續第三個交易日走升。
輝達 (NVDA-US) 下跌 1.25%；美光 (MU-US) 下跌 2.55%。蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.83% 至每股 236.87 美元。中國科技巨擘阿里巴巴 (BABA-US) 大漲 4.92% 至每股 118.33 美元。
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