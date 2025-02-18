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鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至24.41元，預估目標價為422元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.16元上修至24.41元，其中最高估值27.77元，最低估值23.57元，預估目標價為422元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值27.77(25.43)31.2933.98
最低值23.57(23.57)22.6833.98
平均值24.8(24.37)26.0933.98
中位數24.41(24.16)25.8533.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,069,0709,099,3809,703,510
最低值6,794,0007,092,0009,703,510
平均值7,053,6807,670,0609,703,510
中位數6,823,5007,443,5009,703,510

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS22.8322.0317.8410.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,789,8616,321,1985,595,0433,978,413

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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