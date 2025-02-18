鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至24.41元，預估目標價為422元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.16元上修至24.41元，其中最高估值27.77元，最低估值23.57元，預估目標價為422元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|27.77(25.43)
|31.29
|33.98
|最低值
|23.57(23.57)
|22.68
|33.98
|平均值
|24.8(24.37)
|26.09
|33.98
|中位數
|24.41(24.16)
|25.85
|33.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,069,070
|9,099,380
|9,703,510
|最低值
|6,794,000
|7,092,000
|9,703,510
|平均值
|7,053,680
|7,670,060
|9,703,510
|中位數
|6,823,500
|7,443,500
|9,703,510
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|22.83
|22.03
|17.84
|10.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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