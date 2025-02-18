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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調升至422元，幅度約3.3%

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 12:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對晶碩(6491-TW)提出目標價估值：中位數由408.5元上修至422元，調升幅度3.3%。其中最高估值535元，最低估值377元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予晶碩(6491-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀0位。

晶碩(6491-TW)今(18日)收盤價為382.5元。近5日股價上漲2.92%，相關生技醫療近5日上漲5.02%，集中市場加權指數上漲1.09%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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