「全民智駕」發威 比亞迪股價飆上歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-14 13:25

‌



中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) A 股股價周五（14 日）迎來高光時刻，盤中漲幅顯著，創下歷史新高。在過去 8 個交易日內，比亞迪累計漲幅約 25%，A 股市值也再次站上人民幣（下同）1 兆大關。

據《界面新聞》報導，比亞迪 A 股最新股價為 358.61 元，市值達到 1.04 兆元。

‌



比亞迪 A 股市值再次站上兆元大關，距離 2022 年 6 月首次市值破兆已過去近兩年半時間。這次比亞迪憑藉「全民智駕」戰略強大賦能，「迪王」榮耀回歸，有望重塑行業競爭格局。

比亞迪周一在智慧化戰略發布會上推出 21 款智駕版車型，並將智駕車型門檻從行業普遍的 20 萬元級拉低至 7 萬元級。指導價 7.88 萬元的比亞迪海鷗，成為車市高階智駕「捲王」，將高速公路領航 NOA、自動停車等功能帶入 10 萬元以內車型。

比亞迪董事長王傳福在發表會上表示，2025 年將是「智能駕駛普及元年」，預計未來 2～3 年內，智慧駕駛將如同安全帶或安全氣囊一樣成為標配，為電動車行業發展帶來動力。

從銷量數據來看，比亞迪近年保持強勁增長態勢。2024 年比亞迪銷量合計約 427 萬輛，激增 41.26%；2025 年 1 月，比亞迪銷量合計約 30 萬輛，較一年前暴增 49.16%，在中國國內新能源車市場市佔率約 33.7%。

開源證券研報指出，比亞迪「天神之眼」系統有望從高階向主流價位段滲透，帶動更多消費者體驗智慧駕駛。民生證券預測，2025 年比亞迪至少 60% 車型將搭載高速智慧駕駛及以上智駕系統，這將顯著提升其市場競爭力。