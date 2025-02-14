〈台股開盤〉川普關稅刀架脖子 台積電拖累跌逾200點 鋼鐵、電纜走強

川普 13 日宣布對等關稅，並再度指責台灣「奪走」美國的晶片生意，台積電 ADR 下跌 2.2% 作收，並連帶影響台積電普通股開低，拖累指數下挫逾 200 點，最低來到 23163.66 點。鋼鐵類股則在新鋼漲停帶動下持續昨日大漲餘威，早盤預估全日成交量約 4000 億元。