〈台股開盤〉川普關稅刀架脖子 台積電拖累跌逾200點 鋼鐵、電纜走強
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-14 09:48
川普 13 日宣布對等關稅，並再度指責台灣「奪走」美國的晶片生意，台積電 ADR 下跌 2.2% 作收，並連帶影響台積電普通股開低，拖累指數下挫逾 200 點，最低來到 23163.66 點。鋼鐵類股則在新鋼漲停帶動下持續昨日大漲餘威，早盤預估全日成交量約 4000 億元。
權值股今日漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 20 元，跌近 2%，來到 1170 元；聯發科 (2454-TW) 漲 15 元，漲近 1%，來到 1530 元；日月光 (3711-TW) 漲逾 2%、廣達 (2382-TW) 於平盤上方遊走；聯電 (2303-TW)(UMC-US)、鴻海 (2317-TW) 均於平盤下方遊走。
俄烏戰爭有望停戰，戰後重建股受青睞，帶動今日鋼鐵股持續走強，新鋼 (2032-TW) 漲停、允強 (2034-TW) 近漲停、中鴻 (2014-TW) 漲逾 7%、海光 (2038-TW) 漲近 7%；
重電類股同樣走強，華新 (1605-TW) 漲逾 2%、宏泰 (1612-TW) 漲逾 1%、大亞 (1609-TW)、華電 (1603-TW) 均走紅。
生技類股獲資金流入，科妍 (1786-TW) 漲近 5%；邦睿生技 - 創 (6955-TW)、羅麗芬 - KY(6666-TW) 均漲逾 3%；華安 (6657-TW)、沛爾生醫 - 創 (6949-TW)、承業醫 (4164-TW) 均漲逾 2%。
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