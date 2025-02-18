鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至41.74元，預估目標價為1000元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.96元上修至41.74元，其中最高估值45.45元，最低估值35.4元，預估目標價為1000元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|45.45(45.45)
|60
|60.21
|最低值
|35.4(35.4)
|39.16
|55
|平均值
|41.09(40.84)
|50.91
|57.61
|中位數
|41.74(40.96)
|53.73
|57.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19,580,000
|26,091,000
|32,150,000
|最低值
|19,258,000
|23,340,000
|28,966,000
|平均值
|19,393,670
|24,793,330
|30,558,000
|中位數
|19,380,000
|24,724,000
|30,558,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|30.2
|18.52
|11.04
|10.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
|1,799,570
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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