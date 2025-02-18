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鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至41.74元，預估目標價為1000元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.96元上修至41.74元，其中最高估值45.45元，最低估值35.4元，預估目標價為1000元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值45.45(45.45)6060.21
最低值35.4(35.4)39.1655
平均值41.09(40.84)50.9157.61
中位數41.74(40.96)53.7357.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值19,580,00026,091,00032,150,000
最低值19,258,00023,340,00028,966,000
平均值19,393,67024,793,33030,558,000
中位數19,380,00024,724,00030,558,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS30.218.5211.0410.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,200,06810,494,4704,899,8851,799,570

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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