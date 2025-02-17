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鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至13.96元，預估目標價為350元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 18:11


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.22元下修至13.96元，其中最高估值15.45元，最低估值12.07元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.45(15.45)22.2426.32
最低值12.07(13.08)14.3818.32
平均值14.09(14.31)18.3622.55
中位數13.96(14.22)18.1921.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值269,368,000343,028,000391,213,750
最低值265,145,410300,977,520333,612,000
平均值267,631,470317,445,660361,544,260
中位數267,785,000316,797,260356,043,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.4610.2921.016.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,773,409107,263,644121,905,35784,602,841

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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