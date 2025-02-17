鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至13.96元，預估目標價為350元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 18:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.22元下修至13.96元，其中最高估值15.45元，最低估值12.07元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.45(15.45)
|22.24
|26.32
|最低值
|12.07(13.08)
|14.38
|18.32
|平均值
|14.09(14.31)
|18.36
|22.55
|中位數
|13.96(14.22)
|18.19
|21.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|269,368,000
|343,028,000
|391,213,750
|最低值
|265,145,410
|300,977,520
|333,612,000
|平均值
|267,631,470
|317,445,660
|361,544,260
|中位數
|267,785,000
|316,797,260
|356,043,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.46
|10.29
|21.01
|6.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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