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鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至40.96元，預估目標價為1016元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 10:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.59元上修至40.96元，其中最高估值45.45元，最低估值35.4元，預估目標價為1016元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值45.45(45.45)6060.21
最低值35.4(35.4)43.0255
平均值40.84(40.78)52.5857.61
中位數40.96(40.59)54.557.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值19,580,00026,090,00032,150,000
最低值19,258,00024,480,00028,966,000
平均值19,420,80025,083,80030,558,000
中位數19,500,00024,798,00030,558,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS30.218.5211.0410.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,200,06810,494,4704,899,8851,799,570

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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