鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調降至9.33元，幅度約7.16%

綜合評級 - 共有13位分析師給予哥倫比亞國營石油公司評價：積極樂觀0位、保持中立7位、保守悲觀6位。

哥倫比亞國營石油公司今(13日)收盤價為8.31元。近5日股價上漲7.16%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。