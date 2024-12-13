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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調降至9.33元，幅度約7.16%

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)提出目標價估值：中位數由10.05元下修至9.33元，調降幅度7.16%。其中最高估值13.19元，最低估值6.94元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予哥倫比亞國營石油公司評價：積極樂觀0位、保持中立7位、保守悲觀6位。

哥倫比亞國營石油公司今(13日)收盤價為8.31元。近5日股價上漲7.16%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EC市場預估目標價

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