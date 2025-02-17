鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至78.88元，預估目標價為2072.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.44元上修至78.88元，其中最高估值81.49元，最低估值75.6元，預估目標價為2072.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|81.49(81.49)
|103.79
|123.09
|最低值
|75.6(75.6)
|86.93
|102.27
|平均值
|78.74(78.58)
|94.85
|111.43
|中位數
|78.88(78.44)
|94.51
|110.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,413,000
|37,700,000
|44,719,000
|最低值
|30,035,000
|34,591,000
|37,594,000
|平均值
|30,198,710
|36,045,770
|41,224,330
|中位數
|30,172,810
|35,975,320
|40,706,510
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|50.65
|58.7
|33.32
|26.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,483,463
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】CPO股走勢分歧，後市如何解讀，告訴你!!!
- 〈台股開盤〉市場觀望氣氛濃開盤小跌 中小型股出線試圖穩住人氣
- 〈台股盤後〉鋼鐵、塑化股連袂報復性大反彈 開低走高收漲109點
- 〈台股開盤〉台積電止跌漲逾200點 權值股帶漲風 機器人股續強
下一篇