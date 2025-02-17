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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至78.88元，預估目標價為2072.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.44元上修至78.88元，其中最高估值81.49元，最低估值75.6元，預估目標價為2072.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值81.49(81.49)103.79123.09
最低值75.6(75.6)86.93102.27
平均值78.74(78.58)94.85111.43
中位數78.88(78.44)94.51110.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,413,00037,700,00044,719,000
最低值30,035,00034,591,00037,594,000
平均值30,198,71036,045,77041,224,330
中位數30,172,81035,975,32040,706,510

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS50.6558.733.3226.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,483,46327,099,13421,391,91717,291,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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