業界最寬敞 長榮航第四代豪經艙升級為「類比商務艙」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-17 18:00

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長榮航 (2618-TW) 今 (17) 日發表第四代豪華經濟艙，首次將全新豪華經濟艙導入波音 787-9 客機，並將設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，是業界最寬敞的椅距，未來所有波音 787-9 客機均將提供三艙等服務。

長榮航總經理孫嘉明表示，作為全球第一家推出豪華經濟艙的航空公司，多年來專注旅客需求推動創新，引領業界潮流，而配備全新豪華經濟艙的波音 787-9 客機將率先投入桃園 - 雅加達航線，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納和舊金山早班機等服務。

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第四代豪華經濟艙座椅共設有 28 個座位，採 2-3-2 格局，前後椅距長達 42 英吋，是業界最寬敞椅距，座椅也配備目前業界最大的 15.6 吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器，以及 110V AC 和 USB 複合式插座。

因應航網布局和營運需求，長榮航後續有 8 架提供三艙等服務的 787-9 與提供兩艙等服務的 5 架 787-10 預計在 2029 年前交付完成。