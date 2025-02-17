台灣金聯報捷！北港15公頃工業用地以32億元順利售出

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-17 15:22

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台灣金聯持有位於北港的 15 公頃工業用地 (原為萬有紙廠)，經過多年拆除廢棄廠房、機器設備、大煙囪及清運廢棄物與整地後，最近兩年歷經三次公開標售流標 (公告底價 32.3 億元)，今 (17) 日終於傳出好消息，以新台幣 32 億元順利售出。

台灣金聯說明，該土地於今 (2025) 年 1 月 15 日最後一次流標後，公司多方洽訪買主，終於在春節後有買方提出要約金以 32 億元申購，台灣金聯並於上周完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定未來 1 個月內完成簽約。

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台灣金聯透露，本案買方具有深厚的工業區開發專業及經驗，所屬團隊在工業用廠房之開發及交易實績不少。買方並稱，待順利完成產權過戶登記後將儘速開發，租售作為中小型企業或廠商使用，以創造大北港地區就業機會及繁榮地方為開發目標。

台灣金聯表示，經由這塊大面積工業用土地於流標後即有買方洽購開發，除了顯示該開發商精準的選擇及睿智的眼光外，買方並看準台商回台設廠之需要、政府前瞻之產業政策、台灣產業及經濟將持續進化與發展，充滿信心，顯見廠商對工業用土地的需求仍然殷切。

台灣金聯指出，由本出售案過程顯示公司對於土地資產的處分，一直兼顧產業發展、市場需求、合理市價、政策落實及股東權益，並秉持公開透明的態度處理。